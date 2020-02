Lionel Messi garante que não pensa em sair do Barcelona.

O astro argentino deu uma longa entrevista ao Mundo Deportivo na qual, claro, a possível saída do emblema blaugrana foi um dos temas principais.

Messi respondeu assim: «Já disse muitas vezes, a minha ideia é essa [ficar no Barcelona] e enquanto o clube continua a querer, da minha parte não haverá nunca problema algum. Também já disse muitas vezes que gosto de estar aqui e que estamos todos bem. A minha ideia é essa, seguir neste clube. Quero ganhar outra Champions, quero continuar a ganhar campeonatos.»

O número dez dos culés confirmou depois que tem uma cláusula no contrato que lhe permite abandonar o Barça, se quiser.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o futebol internacional.

«Na verdade sempre tive essa decisão nas minhas mãos, não só por causa dessa cláusula. Tive a possibilidade de sair em muitos momentos, havia clubes interessados que estavam dispostos a pagar até a cláusula de rescisão, mas em nenhum momento pensei em sair e agora muito menos. Volto a dizer: se o clube quiser, não há problema.»

Messi voltou a falar depois num possível regresso de Neymar ao Barcelona.

«É normal que as pessoas se sintam incomodadas com isto [regresso de Neymar] devido à forma como saiu para o PSG, a mim também me chateou na altura. (…) Mas como disse antes, é um dos melhores do mundo e dava-nos muito dentro de campo», começou por dizer.

«Ele está com muita vontade de voltar, mostrou-se sempre arrependido. Fez muito para voltar [no verão] e esse seria o primeiro passo», acrescentou.