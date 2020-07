Em entrevista concedida ao jornal Marca, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, considera que o balanço da primeira temporada de João Félix ao serviço do clube foi positivo. O líder dos colchoneros mostra-se ainda confiante de que o jovem internacional português irá demonstrar toda a sua qualidade no próximo jogo da Liga dos Campeões, previsto para ser realizado em Lisboa.

«Não foi fácil para ele, porque foi a primeira temporada, veio com expectativas maravilhosas e acho que cumpriu realmente. Estamos todos felizes com o desempenho de João Félix. Acho que para a próxima época não será uma promessa, será uma certeza. Espero que nestes jogos da Liga dos Campeões ele possa mostrar o grande jogador que é», referiu o presidente do Atlético de Madrid.

Sobre a inconsistência de João Félix, Enrique Cerezo destaca as «marcações cerradas» como o principal entrave para demonstrar todo o seu potencial.

«Há uma coisa a ter em mente: quando se diz que ele esteve bem num jogo e noutro não, não nos podemos esquecer que os jogadores da categoria dele não são controlados apenas por um jogador da equipa adversária. Eles podem ser marcados por dois, três e até quatro jogadores. Se ele passar por um, pode ainda passar por um segundo e um terceiro, mas quando colocam uma barreira torna-se tudo muito mais difícil e o João Félix saiu vitorioso em muitas ocasiões com essas marcações, que são normais em qualquer equipa. Demonstrou a qualidade dele no jogo e no campo.»

Questionado se o jovem internacional português é uma aposta de futuro no Atlético de Madrid, o líder do clube espanhol considera que João Félix tem um «futuro promissor» e que estão «indiscutivelmente orgulhosos» com a sua contratação.

Ao serviço dos colchoneros, o jovem jogador disputou 35 jogos, marcou oito golos e assistiu outros três. Recorde-se que João Félix foi contratado por 127 milhões de euros ao Benfica, tornando-se a maior venda de sempre do futebol português.