Adjunto de Simeone há uma década, Germán Burgos decidiu iniciar o percurso como técnico principal. Embora ainda nem tenha começado, o argentino já tem algumas ideias bem definidas.



«Primeiro quero treinar em Espanha e depois, um dia, se houver oportunidade treinarei o River. Porém, nunca treinarei o Real Madrid, Barcelona e o Boca Juniors. Se o fizer estarei a faltar à minha palavra», referiu, citado pelo AS.



«Mono» Burgos está, portanto, à procura de um clube para iniciar a carreira de treinador.



«O meu objetivo é treinar em todo o mundo e como disse Bielsa, uma coisa que não se negoceia é correr. Depois, um Román Riquelme pode jogar em qualquer equipa do planeta, mas como fez Bilardo com Maradona, é preciso montar uma equipa à sua volta para que eles corram menos», disse.

Burgos começou, recorde-se, com Simeone no Catania, tendo passado pelo Racing antes de chegar a Madrid. Estava no Atleti desde a época 2011/12.