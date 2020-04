Este ano assinalam-se duas décadas da polémica transferência de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid e 22 anos da célebre noite em que o antigo internacional português foi vaiado e «brindado» com uma cabeça de porco por adeptos catalães no relvado do estádio Camp Nou. As memórias deste momento histórico ainda fazem sorrir Figo, que já antecipou um menu especial para celebrar a data.

«O leitão está preparado para ser feito já esta sexta-feira», brincou o antigo jogador numa entrevista ao canal espanhol Movistar+ em que recorda a célebre noite de 23 de novembro de 2002 quando regressou pela segunda vez a Barcelona depois da saída para o clube «merengue».

«Na verdade, não sou muito de celebrar esses momentos. Mas gostava que isto tudo [a pandemia] passasse e celebrar com os meus amigos a beber uma cerveja», acrescentou Figo ao lembrar o outro dia histórico da sua carreira, quando a 1 de julho trocou os «blaugrana» pelo Real Madrid.

Aos 47 anos, Luís Figo não descarta a hipótese de vir a ser presidente de um clube. Na entrevista ao canal espanhol, o antigo capitão da seleção portuguesa diz que, apesar de ainda não ter surgido, «pode ser uma opção para o futuro».

Questionado sobre os jogadores da atualidade que admira, Figo destaca os francêses Mbappé, do Paris Saint-Germain, Dembelé, do Barcelona, e o senegalês Sadio Mané, do Liverpool: «Sempre gostei de jogadores que fintam. Afinal de contas, essa era uma das minhas características. Claro que gosto do Mbappé e de Mané. E gosto muito de Dembélé, mas infelizmente é um jogador que nos últimos tempos está a passar por momentos difíceis com lesões, mas acho que tem uma qualidade espetacular.»