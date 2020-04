Poucos dias após a confirmação da saída de vários elementos da direção, o Barcelona anunciou um conjunto de novos nomes para fazerem parte da administração liderada por Josep Maria Bartomeu. Jordi Moix, Pau Vilanova e Oriol Tomàs foram nomeados para a vice-presidente, tendo a cargo diferentes pelouros

Mas a remodelação não se ficou por aqui e, para além de terem sido anunciadas mexidas noutros departamentos, foram implementadas mexidas no futebol. Javier Bordas será o responsável pela equipa principal e há também alterações que afetam a equipa B, a formação e a equipa feminina dos catalães.

No mesmo comunicado, o Barcelona informa ainda que vai avançar com uma ação penal contra o antigo vice-presidente Emili Rousaud, que deu a entender em declarações a órgão sde comunicação social que houve desvios de dinheiro do clube no âmbito do caso 'Barça Gate'.

«O Barcelona não pode tolerar alegaões que danificam de forma muito séria a imagem da instituição. A ação criminal que dará entrada será em defesa da honra do clube e dos seus funcionários», pode ler-se na nota do clube espanhol, que reitera que está em curso uma auditoria.