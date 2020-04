Juan Antonio Pizzi, atual treinador do San Lorenzo, da Argentina, e jogador do FC Porto em 2000, falou sobre o impacto que a Covid-19 pode ter nos clubes.

O técnico de 51 anos diz que existem casos diferentes. «Esta é uma situação inesperada e que vai prejudicar toda a gente, não só os futebolistas. Dentro dos diferentes ambientes, há situações diferentes. Não é o mesmo dizer que os jogadores do Real Madrid, Barcelona ou Liverpool vão ter de baixar 20 ou 30 por cento do salário porque os clubes não podem pagar, em comparação com clubes e jogadores noutra situação», admitiu em entrevista ao Mundo Deportivo.

«Nem todos têm a sorte de ganhar muito dinheiro, como acontece nas grandes equipas. Da mesma forma que digo isto, digo que nem todas as atividades têm as mesmas possibilidades de gerar o que se gera nas grandes ligas do futebol. Há que estudar bem», confessou.

Para Juan Antonio Pizzi, o mundo tem de ter a noção da situação que está a ser vivida. «Temos de ser solidários com todos e, sobretudo, gerir bem, porque esta situação pode fazer com que existam mal-entendidos e isso é muito prejudicial para os que querem ser solidário», concluiu.