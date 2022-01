A vitória do Borussia Dortmund no terreno do Eintracht Frankfurt, por 3-2, teve um momento curioso e que está a merecer todo o tipo de comentários em Espanha. Depois de uma entrada dura do colombiano Santos Borré, o norueguês Haaland irritou-se e respondeu-lhe... em castelhano. «Que pása, hermano?!», repetiu o avançado do Dortmund.

Ora numa altura em que se fala com insistência de uma transferência de Haaland para Espanha, provocando uma corrida entre Real Madrid e Barcelona pelo jogador, este conhecimento da língua castelhana está a entusiasmar os adeptos.