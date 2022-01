O futebolista português André Silva fez dois dos golos da goleada do Leipzig na receção ao Mainz, por 4-1, este sábado, em jogo da 18.ª jornada da Bundesliga alemã.

Alexander Hack foi expulso aos 20 minutos por mão na bola e André Silva assumiu a responsabilidade de marcar a grande penalidade que ditou o 1-0, ao minuto 21.

Na segunda parte, o húngaro Szoboszlai fez o 2-0 aos 47 minutos, Lee Jae-Sung ainda reduziu aos 57 minutos, mas Nkunku e André Silva, respetivamente aos 58 e 61 minutos, sentenciaram o resultado.

Foi o primeiro bis de André Silva pelo Leipzig, clube pelo qual chegou aos dez golos na temporada 2021/2022. O português saiu ao minuto 68.

Nos outros jogos do início da tarde, o Arminia Bielefeld, de Guilherme Ramos, empatou 2-2 na deslocação ao Friburgo. O português entrou aos 82 minutos de jogo e ainda viu Lasme resgatar o empate para a sua equipa, ao minuto 87. Okugawa tinha encetado a recuperação aos 60 minutos com o 2-1, depois de o Friburgo ter estado a vencer por 2-0 com golos de Haberer (6m) e Jeong Woo-Yeong (46m).

O Hoffenheim venceu na receção ao Augsburgo (3-1) e houve ainda empates no Greuther Fürth-Estugarda (0-0) e no Bayer Leverkusen-Union Berlim (2-2). Assim está a classificação.