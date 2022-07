O Betis anunciou, esta quarta-feira, a renovação do contrato de Joaquín até ao fim da temporada 2022/23.



O extremo vai assim jogar quase até aos 42 anos, visto que celebra o 41.ª aniversário no dia 21 de julho.



Será a sua 23.ª temporada como profissional, a 14.ª com a camisola dos verdiblancos. Esta época, Joaquín disputou 36 jogos pelo Betis e celebrou a conquista da Taça do Rei, a terceira do seu currículo e a segunda ao serviço dos andaluzes.



