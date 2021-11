O Villarreal renovou contrato com Raúl Albiol.



Segundo informa o «Submarino Amarelo», o central de 36 anos prolongou o vínculo por mais duas temporadas, ou seja, até 2023.



O internacional espanhol está no emblema valenciano desde 2019, tendo disputado quase uma centena de jogos. O defesa venceu o título mais importante da história do Villarreal: a Liga Europa diante do Manchester United.



Albiol fez parte das seleções de Espanha que conquistaram o Campeonato da Europa em 2008 e 2012 e o Mundial em 2010.