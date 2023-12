A placa de João Félix junto ao estádio do Atlético de Madrid foi vandalizada pelos próprios adeptos colchoneros.

O programa «Chiringuito» captou imagens de alguns fãs do Atlético a cuspirem, a atirarem beatas de cigarros e a pisarem a placa com o nome do internacional português.

A relação entre os adeptos dos colchoneros, que ainda detêm o passe do avançado, e João Félix está assim cada vez pior, uma vez que o jogador disse que queria jogar no Barcelona e acabou por marcar o golo da vitória no duelo entre as duas equipas da passada semana.