João Félix, a figura maior do duelo entre Barcelona e Atlético Madrid (1-0), não esteve presente no treino dos catalães, na manhã desta segunda-feira. De acordo com a imprensa da Catalunha, o internacional português está a recuperar de uma febre.

Na partida de domingo, na qual Félix assinou o golo do triunfo dos "culés", a passe do ex-Sporting Raphinha, o português foi substituído à passagem do minuto 77. Apesar da marcação cerrada dos comandados de Simeone, o avançado, de 24 anos, não precisou de receber tratamento no centro de estágios.

Além de Félix, o técnico Xavi também não contou com o guarda-redes Ter Stegen, Gavi, Marcos Alonso e Íñigo Martínez, lesionado durante a partida com o Atlético Madrid.

Os catalães iniciaram esta segunda-feira a preparação do dérbi catalão com o Girona, no próximo domingo às 20h. O Barcelona ocupa o 3.º lugar da Liga espanhola, com 34 pontos, menos quatro que surpreendente Girona e o Real Madrid.