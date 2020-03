Depois de Klopp, Setién foi questionado acerca do coronavírus. O técnico do Barcelona lembrou as palavras do colega de profissão do Liverpool, acrescentando que não vê qualquer valor em dar a sua opinião sobre um assunto que desconhece.



«A resposta de Klopp foi excelente. Não sei que valor tem a minha opinião sobre o assunto. Dedico-me ao futebol tal como o Klopp. Desconheço absolutamente o tema e há gente muito mais competente para falar sobre isso. Parece que tenho de saber de tudo, não entendo a pergunta», disse, em conferência de imprensa.



Klopp deu, de facto, uma resposta deliciosa quando questionado sobre o COVID-19.

«O que eu não gosto na vida é que a opinião de um treinador de futebol seja importante. Não entendo isso, de todo. Se eu lhe perguntar [ao jornalista] o mesmo estará exatamente na mesma posição do que eu», começou por argumentar.

«Não importa o que as pessoas famosas dizem. Tem de se falar com as pessoas que sabem, não pessoas como eu que têm zero conhecimento do assunto. Falem com pessoas que percebem do assunto, não treinadores de futebol. Não entendo… política, coronavírus, porquê eu? Uso um boné de basebol e tenho a barba por fazer», acrescentou.



