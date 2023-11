Além de uma possível ida para a Arábia Saudita, a continuidade de Carlo Ancelotti no Real Madrid foi um dos temas abordados por José Mourinho, em entrevista à televisão italiana Rai2. Ao seu jeito, o «Special One» deixou um conselho ao técnico italiano, cujo vínculo com os merengues expira no final da presente época.



«Quando tens um super-treinador, por que razão vais buscar outro? Conheço o Florentino muito bem, é um homem inteligente e lê a imprensa e tem ideias muito claras. Como madridista, com o coração "blanco" e "ancelottista", espero que a temporada corra de forma fantástica e que para o ano o Carlo esteja lá. É o treinador perfeito para o Real Madrid», defendeu o português.



«Ancelotti na seleção do Brasil? Só um louco deixa o Real Madrid quando o clube o quer. O único louco até agora fui eu... mas fui eu quem tomou essa decisão. Um louco. Tenho a certeza de que, ao primeiro sinal de Florentino, Carlo ficará. O Real é perfeito para ele e ele é perfeito para o Real», acrescentou ainda.



Lembre-se que José Mourinho treinou o conjunto de Madrid entre 2010 e 2013.