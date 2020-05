O treinador do Leganés, Javier Aguirre, avançou esta quinta-feira que a liga espanhola de futebol vai recomeçar a 20 de junho.

«Já temos data de início da liga: a 20 de junho arrancamos a liga espanhola e terminamos oficialmente a 26 de julho. As 11 jornadas vão jogar-se aos sábados e domingos e à quarta e quinta-feira», disse o treinador mexicano de 61 anos, em declarações ao jornal espanhol Marca.

«La Liga acaba de informar-me oficialmente e estou contente, porque já calendarizámos os treinos. Começamos amanhã [sexta-feira], felizmente passámos os testes [à covid-19]» referiu Aguirre.

O Leganés está, nesta altura, no 19.º e penúltimo lugar, com 23 pontos, a três dos lugares de permanência no principal campeonato.

Ao longo desta semana, vários clubes, entre eles o Atlético de Madrid, onde joga o português João Félix, bem como o Real Madrid e o Barcelona, regressaram aos respetivos centros de treinos para a realização de testes à covid-19, antes do retorno aos treinos de campo, com vista ao reatamento da liga espanhola, suspensa desde março devido à pandemia.