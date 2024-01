Espanha e Brasil defrontam-se em 26 de março no Santiago Bernabéu, num jogo particular e que serve de bandeira contra o racismo, informou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



Este encontro já estava acordado entre as federações dos dois países desde 5 de junho do ano passado. Sob o lema «uma mesma pele», Espanha e Brasil vão defrontar-se pela décima vez - a última foi na final da Taça das Confederações em 2013, no Rio de Janeiro.