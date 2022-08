Kroos, Modric e Casemiro já marcaram uma era no meio-campo do Real Madrid. Os três médios jogam praticamente de olhos fechados e no final do encontro de preparação contra a Juventus, Carlo Ancelotti revelou que lhes chama «Triângulo das Bermudas».



Questionado sobre se preferia um meio-campo mais clássico com o trio habitual ou um em versão «rock and roll» com jogadores mais jovens, o italiano revelou e explicou o porquê da alcunha.



«Gosto dos dois, do clássico e do 'rock and roll'. A Casemiro, Kroos e Modric chamo-lhes o triângulo das Bermudas porque ali a bola desaparece», atirou, citado pela Marca.



E pelo vídeo divulgado pelo Real Madrid nas redes sociias é fácil de perceber as palavras de Ancelotti.