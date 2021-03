Elche e Valladolid, que partiram para a 26.ª jornada da liga espanhola em zona de despromoção, somaram este sábado triunfos importantes, ambos por 2-1, respetivamente ante Sevilha e Getafe.

No estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, a equipa da casa construiu a vitória com golos de Raúl Guti (70m) e Guido Carrillo (76m), este último apenas validado com indicação áudio do vídeo-árbitro, que confirmou a entrada total da bola na baliza. O Sevilha reduziu em cima do minuto 90, por Luuk de Jong.

Pouco antes, no estádio José Zorrila, em Valladolid, a equipa visitada, que teve o português Jota como suplente utilizado – entrou aos 83 minutos – chegou ao triunfo com golos de Plano (14m) e Weissman (24m). O Getafe marcou por Jaime Mata (37m), jogador que foi expulso com vermelho direto, já perto do fim, ao minuto 85.

O Valladolid chegou aos 25 pontos, o Elche aos 24, pressionando Eibar e Alavés para saber se saem da zona de descida ao final da jornada. O Eibar joga esta tarde ante o Cadiz e o Alavés visita o Bétis na segunda-feira.

