Está cumprida a 37.ª e penúltima jornada da liga espanhola e com algumas decisões: o Eibar, dos portugueses Paulo Oliveira, Kevin Rodrigues e Rafa Soares, perdeu por 4-1 em Valência e é a primeira equipa despromovida ao segundo escalão do futebol espanhol.

No Mestalla, o português Gonçalo Guedes foi uma das figuras da partida, com um bis, apontado aos três e aos 49 minutos de jogo. Pelo meio, Soler também bisou para o Valência, aos 19 e aos 30 minutos. O tento do Eibar foi apontado por Bryan Gil (38m).

Os dois golos de Guedes:

Nos outros jogos, na luta pela Europa, um dos finalistas da Liga Europa, o Villarreal, goleou na receção ao Sevilha, por 4-0, impedindo a equipa de Julen Lopetegui de aproveitar a derrota do Barcelona – que ficou arredado da luta pelo título – para subir ao terceiro lugar. Já o Villarreal assegurou, no mínimo, o sétimo lugar europeu: tem os mesmos 58 pontos do Bétis, sexto que venceu na receção ao Huesca, por 1-0: William Carvalho ficou no banco.

Acima, em quinto, está a Real Sociedad, com 59 pontos, depois da vitória por 4-1 ante o Valladolid, que teve o português Jota a titular e substituído aos 52 minutos.

Já o Granada, dos portugueses Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina, foi derrotado na deslocação ao Alavés, por 4-2: Duarte foi titular e Quina entrou aos 84 minutos. O Alavés garantiu assim a permanência, tal como o Getafe, que venceu na receção ao Levante, por 2-1.

Houve ainda para a importantíssima vitória do Elche: 1-3 na deslocação ao Cádiz, sendo que é precisamente entre o Elche (33 pontos), Huesca (33) e Valladolid (31) que vão decidir-se os outros dois despromovidos.

Na luta pelo título, o Atlético de Madrid manteve a liderança e os dois pontos de vantagem ao vencer o Osasuna com reviravolta. O Real Madrid é o seu único perseguidor, depois da vitória em Bilbau, por 1-0.