No alto do seu metro e 73 centímetros, Lucas Vázquez assinou de cabeça, já para lá do minuto 90, o golo do triunfo do Real Madrid na visita ao Alavés, a contar para a 18.ª jornada da La Liga.

Reduzidos desde os 54 minutos, por expulsão direta de Nacho Fernandez, os “merengues” açambarcaram o controlo da 2.ª parte, ainda que escassos de ideias.

Em todo o caso, os campeões espanhóis conseguiram desatar o nó no marcador, aos 92 minutos, quando Vázquez, no coração da área e livre de marcação, correspondeu da melhor forma ao canto de Kroos. Num cabeceamento de baixo para cima, com o esférico a saltar na relva e a fugir ao guardião Sivera, o internacional espanhol assinou o primeiro golo nesta época.

A noite foi de desinspiração ofensiva e criativa, mas o Real Madrid contou com a famosa “estrelinha” para assaltar a liderança do campeonato, igualando o Girona, que esta quinta-feira empatou ante o Bétis. Os líderes anotam 45 pontos, mais sete em relação ao Barcelona.

A turma de Ancelotti só volta à Liga a 3 de janeiro, aquando da receção ao Mallorca. Por sua vez, o Alavés, que somou o quarto jogo sem vencer e segue com 16 pontos no 16.º posto, visita a Real Sociedad a 2 de janeiro.

