No embate entre “eagles” e “seagles” – ou seja, águias e gaivotas – Crystal Palace e Brighton não foram além do empate a um golo, em partida da 18.ª jornada da Premier League.

O marcador foi inaugurado pelo ganês Jordan Ayew, em cima do intervalo.

A correr atrás do prejuízo, De Zerbi lançou Welbeck e Buonanotte no reatar do encontro. Já com Lallana em campo, e em pleno controlo do desenrolar da ação, os forasteiros repuseram a igualdade, pelo experiente Welbeck. E o marcador não mais mudou até ao derradeiro apito.

O empate mantém o Brighton no 8.º posto da Liga, com 27 pontos, em igualdade pontual com o West Ham, ainda que com um jogo adiantado.

Mais abaixo na tabela permanece o Crystal Palace, com 18 pontos. Os comandados de Roy Hodgson podem cair do 15.º lugar até ao fecho da jornada, no caso de Everton e Nottingham vencerem os respetivos jogos.