José Gomes surgiu furioso na sala de imprensa após o jogo com o Leganés por causa do penálti que impediu o triunfo do Almería. Conforme o técnico português explicou, o avançado da equipa dos arredores de Madrid disputou a bola com Maras e o árbitro assinalou falta ofensiva.



Contudo, o VAR teve uma leitura diferente do lance e chamou a atenção do árbitro. Depois de ver as imagens, o juiz do encontro marcou pontapé de penálti.



Refira-se que dois pontos separam as duas equipas que estão na luta pela subida de divisão.



O melhor mesmo é ver o lance: