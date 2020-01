O Real Madrid venceu esta quarta-feira na casa do Unionistas de Salamanca, equipa da Segunda División B – equivalente à terceira divisão – por 3-1, apesar de ainda ter apanhado um susto na segunda parte, ao sofrer o golo do empate perto da hora de jogo. O triunfo vale o apuramento para os oitavos de final da Taça do Rei.

O galês Gareth Bale abriu o marcador aos 18 minutos de jogo e, já na segunda parte, Romero Morillo entrou para a história do encontro, com um golaço que deu o 1-1 ao Unionistas, aos 57 minutos. Contudo, pouco depois, um autogolo de Gongora devolveu a vantagem aos merengues, que descansaram com o 1-3 final por Brahim Díaz, já em tempo de compensação.

A vitória do Real Madrid:

Nos outros jogos, além do apuramento do Barcelona, o Valência, com o português Thierry Correia em campo e sem Gonçalo Guedes, venceu o Logrones por 1-0, com um golo de Maximiliano Gómez.

Noutro jogo com portugueses, o Granada, com Rui Silva no banco e sem Domingos Duarte, venceu o Badalona por 3-1 após prolongamento.

O Athletic de Bilbao também venceu após prolongamento, por 2-1, na casa do Elche. Em frente segue também o Tenerife, que venceu por 2-1 na receção ao Valladolid, ao passo que a Real Sociedad levou a melhor ante o Espanhol, por 2-0.

ESPANHA: os resultados da Taça do Rei