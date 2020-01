O Barcelona salvou-se em Ibiza graças a um bis de Griezmann (1-2) e qualificou-se para os oitavos de final da Taça do Rei.



O emblema do terceiro escalão do futebol espanhol esteve muito perto de alcançar uma reviravolta histórica e humilhar os culés. A equipa insular chegou ao intervalo a vencer por 1-0 com um golo de Pep Caballe (9m) e sem ter permitido ao Barça qualquer remate à baliza.



A segunda parte continuou a ser difícil para o conjunto de Setién até ao passe sensacional de De Jong que isolou Griezmann. O francês, que jogou na posição central do ataque, atirou de primeira e igualou a eliminatória (72m).





Semedo cumpriu os noventa minutos e apresentou-se em bom nível.



O 2-1 de Griezmann:

Quando se antevia o prolongamento, o ex-Atlético de Madrid poupou aos blaugranas a horas extras. Alba descobriu Grizou e este chegou ao bis e consumou a reviravolta do Barcelona.

Veja o 2-1 de Griezmann: