A Real Sociedad ofereceu, esta sexta-feira, o troféu da Taça do Rei aos médicos do Hospital Donostia, no País Basco, num ato simbólico em homenagem aos profissionais que lutam pela saúde da sociedade em tempos, não só, mas também de pandemia da covid-19.

O evento aconteceu junto à entrada principal da unidade de saúde, onde trabalhadores do hospital se encontraram com o presidente da Real Sociedad, Jokin Aperribay, o treinador Imanol Alguacil, o diretor Roberto Olabe, o adjunto Mikel Labaka e os futebolistas Asier Illarramendi, Mikel Oyarzabal, Aritz, Mikel Merino e Zaldua.

No passado sábado, a Real Sociedad venceu a Taça do Rei relativa a 2019/2020, com um triunfo por 1-0 ante o Athletic Bilbao.