O Almería, treinado pelo português José Gomes, viu o sonho de chegar às meias-finais da Taça do Rei de Espanha cair por terra esta terça-feira, com a derrota caseira por 1-0 ante o Sevilha, no primeiro jogo dos quartos de final.

O único golo do jogo surgiu aos 67 minutos, pelo argentino Lucas Ocampos, num cabeceamento na área, após cruzamento de Joan Jordan.

Os portugueses João Carvalho e Samuel Costa entraram aos 76 minutos na equipa do Almería, que era a única representante da II Liga espanhola nos «quartos».

Na quarta-feira jogam-se o Granada-Barcelona e o Levante-Villarreal. Na quinta-feira, a eliminatória fica completa com o Bétis-Athletic Bilbao.