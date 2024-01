Há muito tempo que o Barcelona esperava por Vítor Roque, o avançado de 18 anos contratado ao Athletico Paranaense por 30 milhões de euros (com mais 31 milhões variáveis). E desde o verão passado que o jovem brasileiro esperava por este momento.

«Um dia de sonho», como ele próprio descreveu.

Cerca de 12 horas depois de ser ter estreado pelo Barcelona, nas Cánarias, frente ao Las Palmas, foi oficialmente apresentado como novo jogador do clube.

A cerimónia contou com o vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste, e com Deco, diretor desportivo.

Vítor Roque assinou o contrato em pleno relvado da cidade desportiva do Barcelona e, com a família na bancada, disse o que sentia:

«Dormi durante quatro horas. É um sonho tornado realidade e estou muito feliz. O Xavi disse-me para ter calma e para ver se conseguia marcar. Toda a gente me recebeu muito bem, toda a gente foi muito simpática, foi o melhor possível», afirmou o brasileiro, recordando os primeiros minutos em jogo pelo Barça, onde esteve quase a marcar o seu primeiro golo em Espanha.

Yuste destacou o papel de Deco na chegada deste reforço: «Deco conhece muito bem o mercado internacional, a negociação e a ideia de contratar Vitor Roque é dele, afirmou.