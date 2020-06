O Villarreal subiu esta terça-feira à condição ao sétimo lugar da Liga espanhola – que dá acesso às competições europeias –, ao vencer na receção ao Maiorca, por 1-0.

Carlos Bacca, aos 16 minutos, apontou o único golo que permite ao submarino amarelo ultrapassar Valência e Granada na classificação, embora com mais um jogo do que o clube che.

Já o Getafe marcou passo na luta por uma qualificação histórica para a Liga dos Campeões, ao empatar a zero frente ao Espanhol, em casa.

O conjunto de Madrid até jogou quase 90 minutos com mais um, fruto da expulsão de Bernardo, aos 16 minutos, mas não conseguiu desbloquear o marcador frente a uma aflita equipa de Barcelona, penúltima da tabela classificativa.

Refira-se, de resto, que Ferreyra, avançado emprestado pelo Benfica, foi lançado no lado do Espanhol a dez minutos do fim.