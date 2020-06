Diego Simeone deixou esta terça-feira elogios a João Félix, na véspera do encontro do Atlético de Madrid frente ao Osasuna.

O avançado português falhou a partida frente ao Athletic Bilbao por castigo e o técnico dos colchoneros não garante a titularidade do antigo jogador do Benfica na partida de quarta-feira, ante o Osasuna.

«Félix começou muito bem, depois teve de sair [da equipa] e voltou com o mesmo entusiasmo. Vamos avaliar os treinos e ver o que é melhor [possível titularidade]. Esteve a um bom nível com o Vilarreal e o Atlético de Madrid. No início estava a fazer uma grande época, depois lesionou-se e quando voltou não estava igual», começou por dizer, citado pela imprensa espanhola.

«É jovem e tem a ilusão de ser determinante para a equipa», garantiu Simeone.

Diego Simeone também deixou elogios a Hector Herrera, antigo médio do FC Porto: «Está a trabalhar muito bem, é um sinal que dá ao treinador de que quer jogar. Ele não perdeu a posição, outros, como Llorente, é que cresceram. Todo o plantel é muito importante. Vamos precisar de todos para chegar ao objetivo que queremos.»