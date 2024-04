O Inter Miami, com Lionel Messi a titular, foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF. Depois de uma derrota por 2-1 na primeira mão, a equipa da Flórida voltou a perder com o Monterrey, do México, por 3-1.

O craque argentino falhou o primeiro jogo da eliminatória, mas já foi utilizado no encontro decisivo. Ainda assim, o conjunto norte-americano não conseguiu levar a melhor sobre o emblema mexicano.

Brandon Vázquez, aos 31 minutos, Germán Berterame, aos 58 minutos, e Jesús Gallardo, aos 64 minutos, apontaram os golos do Monterrey. Diego Gómez, aos 85 minutos, com assistência de Messi, marcou o único tento do Inter Miami.

Luis Suárez e Jordi Alba também foram utilizados na equipa norte-americana, com o defesa espanhol a ser expulso durante a segunda parte, depois de ter visto dois cartões amarelos em apenas três minutos.

Com a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, o Inter Miami vai, assim, falhar o Mundial de Clubes de 2025.