O guarda-redes do RKC Waalwijk, Etienne Vaessen, deixou esta segunda-feira uma primeira mensagem pessoal na sequência do jogo de sábado ante o Ajax, em que perdeu os sentidos e foi transportado ao hospital após um choque com Brian Brobbey, fazendo vários agradecimentos ao apoio que teve.

«Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos meus colegas da equipa médica e, claro, também ao pessoal [ndr: médico] do Ajax e ao pessoal da ambulância, por terem agido de forma rápida e correta», pode ler-se, na mensagem do atleta de 28 anos, publicada pelo RKC Waalwijk.

«Entendo que estão a chegar expressões de apoio de todos os lados. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os que simpatizam comigo e com a minha família. Agradecemos imensamente o apoio», prosseguiu Vaessen, revelando que já falou com membros e colegas da equipa esta segunda-feira, através de videochamada.

«Esta manhã tive uma breve videochamada com os meus colegas de equipa, funcionários e todos os envolvidos no RKC Waalwijk. Foi muito bom rever todos», referiu, abordando também a recuperação.

«O primeiro período da minha recuperação consiste em descansar. Por isso, não vou poder responder a todas as mensagens nos próximos tempos», esclareceu, acabando a deixar uma palavra de força para o próximo jogo da equipa.

«Por enquanto, é importante concentrarmo-nos no jogo contra o Almere City, no sábado. Como membros do RKC, vamos apoiar a equipa em messa. Tenho toda a confiança nos meus companheiros, eles vão lutar pela vitória no próximo sábado. Vemo-nos em breve», finalizou.