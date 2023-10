O avançado do RKC Waalwijk, Michiel Kramer, revelou este domingo que o guarda-redes Etienne Vaessen, seu colega de equipa, já deixou o hospital e está em casa a recuperar, na sequência do choque violento com o avançado do Ajax, Brian Brobbey, no sábado.

«Ele [Vaessen] foi para casa sob a supervisão do médico e do fisioterapeuta. Tudo parecia bem. Não houve hemorragias visíveis ou outras coisas importantes», referiu o capitão do RKC Waalwijk, em declarações no programa NOS Studio Voetbal, do canal neerlandês NOS.

«Acho que ele teve uma noite razoável e voltou para casa à tarde. Todas essas mensagens são positivas. Felizmente, agora podemos dizer que ele está bem, o que é bom», referiu o atacante de 34 anos.

Já este domingo, o RKC Waalwijk comunicou que o guardião de 28 anos «teve uma boa noite» de sábado para domingo «e continua em recuperação».

Vaessen perdeu os sentidos depois do choque com Brian Brobbey, aos 88 minutos de jogo. A partida foi interrompida e acabaria mesmo por não ser retomada, com os jogadores e outros elementos associados à organização do jogo a fazerem uma cortina para tapar a cena, enquanto entravam em ação as equipas médicas.

O jogo da 7.ª jornada da liga neerlandesa estava já perto do final e com o Ajax em vantagem de 3-2. Logo depois de ser assistido no relvado e de ter recuperado a consciência, Vaessen foi retirado de maca, tratado ainda no balneário e depois transportado ao hospital.