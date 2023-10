O futebolista português Tiago Dantas fechou, este domingo, a goleada do AZ Alkmaar sobre o Fortuna Sittard, por 4-0, no encontro da 7.ª jornada da liga neerlandesa, a Eredivisie.

Com um remate na área, aos 88 minutos, Tiago Dantas, que tinha entrado ao minuto 63, completou o resultado no AFAS Stadion, em Alkmaar.

Num jogo em que Alexandre Penetra foi titular no AZ e Ivo Pinto no Sittard, os outros golos foram apontados por Jordy Clasie (45+1m), Vangelis Pavlidis (49m) e Dimitirios Siovas, este um autogolo (82m).

O AZ, treinado por Pascal Jansen, está no segundo lugar do campeonato, com 19 pontos, a dois do líder PSV Eindhoven. O Fortuna é nono, com nove pontos.