Jasper Cillessen, guarda-redes holandês, está furioso com a decisão do selecionador dos Países Baixos, Frank de Boer, que decidiu excluí-lo da lista de convocados por não estar em forma.

«Estou mesmo em grande, grande forma. Porque é que me excluiu? O regulamento permite repor guarda-redes durante o torneio e havia tempo de sobra. Disse que estava fora de forma, não estou minimamente de acordo com isso», atirou o jogador do Valência, em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf.

O guardião, recorde-se, testou positivo ao novo coronavírus antes da sua seleção se concentrar no Algarve, onde está a estagiar, o que levantou mais questões por parte de Cillessen.

«Ele [Frank de Boer] já sabia que eu tinha dado positivo. Depois disse-me que me juntaria imediatamente ao grupo, já em Portugal, caso testasse negativo ao coronavírus em duas ocasiões. Não sei o que se passou, mas algo mudou», afirmou.

O jogador de 32 anos confessa estar destroçado com a ausência do Euro 2020.

«Foi um duro golpe, senti-lo-ei durante muito tempo. A dor está no facto de não me ter apercebido que isto ia acontecer. Quando [de Boer] anunciou a convocatória, era o seu primeiro guarda-redes. Nunca mais ouvi nada da boca dele, até que me chamou na terça-feira. Isso é o que torna tudo mais irónico», concluiu Cillessen.