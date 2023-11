Kyllian Mbappé liderou a França na histórica goleada (14-0) aplicada a Gibraltar, macando três golos e envergando a braçadeira de capitão. No final do jogo, deu conta da satisfação individual e coletiva dos gauleses.

«É ótimo, queríamos bater o recorde da maior vitória, e o treinador disse-nos que tínhamos algo a disputar, por isso estivemos tão sérios durante todo o jogo. Queríamos entrar para a história e fizemo-lo coletivamente. Não há nada melhor do que isso», afirmou.

O avançado do PSG atingiu a marca de 300 golos na carreira, a um mês de completar 25 anos. Permite antecipar números ‘estratosféricos’, na carreira, mas Mbappé prefere relativizar o feito.

«Marcar 300 golos na minha carreira é um novo marco para mim, mas isso passa para segundo plano porque a equipa teve um desempenho extraordinário hoje. Sempre quis fazer história no meu desporto. Alguns jogadores marcaram 800, outros 850, 300, comparativamente, é ridículo! Este é um marco para mim e quero continuar a ser decisivo para a minha seleção e para o meu clube», disse.

No final da partida, Mbappé insistiu na tónica do coletivo, vestindo a ‘farda’ de capitão de equipa.

«É preciso sublinhar a vitória coletiva. Houve muitas equipas talentosas na seleção francesa, mas bater o recorde da maior vitória é algo de especial. O meu papel como capitão? Se não quisermos mudar, não fomos feitos para sermos capitães. Quando não era capitão, tinha uma visão um pouco mais individualista do meu jogo e do meu desempenho. Agora sou capitão e tenho de pensar nos outros antes de mais nada. O objetivo é sempre unir as pessoas e fazer com que a equipa esteja tão unida como esteve hoje», considerou o avançado.

Com tanto talento disponível, os vice-campeões do mundo podem sonhar alto no próximo Europeu. Mbappé sabe que há outras seleções com qualidade, mas não esconde a ambição.

«O Euro? Vamos lá para ganhar. Vamos ganhar? Dependerá de nós, mas haverá outras grandes nações. Participar, apenas, não é a minha ‘praia’», concluiu o capitão gaulês.