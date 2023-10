Era uma espécie de final para o segundo lugar no Grupo J, o mesmo de Portugal. A Eslováquia, ainda fresca do duelo no Dragão, onde conseguiu colocar a seleção portuguesa em sentido, deslocou-se ao Luxemburgo, que chegou a ser visto como ‘equipa sensação’ da série – antes de ser goleado por Portugal.

As duas equipas estavam separadas por dois pontos. Em caso de vitória, o Luxemburgo ultrapassava o adversário e deixava tudo em aberto para as últimas duas jornadas; ao contrário, um triunfo eslovaco quase garantia o apuramento.

A formação da casa montou uma estrutura ofensiva, com Gerson Rodrigues a tentar dar velocidade no ataque. A meio do primeiro tempo, o árbitro assinalou grande penalidade, por falta de Vavro sobre Leandro Barreiro. A decisão acabou por ser corrigida pela intervenção do VAR e não houve penálti.

Empate a zero ao intervalo e duas equipas à procura do golo no segundo tempo. Foi mais eficaz a Eslováquia que resolveu o jogo aos 79 minutos, com um golo de David Duris. O avançado do Zilina, de 24 anos, estreou-se a marcar na seleção.

O Luxemburgo continuou à procura do golo, teve mais posse de bola e rematou mais, mas não foi capaz de marcar.

A Eslováquia está perto da terceira presença seguida em campeonatos da Europa. Tem agora cinco pontos de avanço sobre o Luxemburgo, a duas jornadas do fim. Recebe a Islândia e vai à Bósnia. Já o Luxemburgo recebe a Bósnia e vai ao Liechtenstein

Islândia goleia Liechtenstein

No outro jogo do grupo, a Islândia agradeceu a ajuda portuguesa e aproveitou para ultrapassar a Bósnia-Herzegovina, ao golear o Liechtenstein por 4-0.

Foi um jogo sem grande história, quase de sentido único. Gylfi Sigurdsson inaugurou o marcador, de grande penalidade, aos 22 minutos, e fez o 3-0 no arranque da segunda parte.

Pelo meio, Finnbogason tinha feito o segundo da Islândia, aos 44, e, na resposta, Wieser falhou um penálti que permitiria reduzir a diferença, mesmo antes do intervalo.

Com tudo isso, a equipa da casa chegou à goleada aos 63 minutos, por Haraldsson.

O Liechtenstein continua com zero pontos. A Islândia chegou aos dez e subiu ao quarto lugar. Mas a Bósnia, com nove, é que deve ir ao play-off, por causa do desempenho na última Liga das Nações da UEFA.