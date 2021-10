O futebolista do Everton, Andros Townsend, esclareceu que a celebração ao jeito de Cristiano Ronaldo, quando assinou o golo do empate a uma bola no Manchester United-Everton, foi um sinal de respeito para com aquele que é um dos seus ídolos no futebol.

«É o meu ídolo. Eu passei horas nos treinos a tentar executar as técnicas dele. Talvez eu precisasse de perder mais tempo a treinar o festejo porque não foi uma grande execução! Mas foi um sinal de respeito pelo Cristiano. É uma honra partilhar o mesmo campo que ele», disse, em declarações à BBC Radio 5 Live.

Após o encontro, até o Everton aproveitou o festejo de Townsend para uma publicação com uma fotografia e a descrição «Siuu», em alusão ao grito que o português celebrizou na cerimónia da Bola de Ouro de 2014.