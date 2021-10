Um bis de Hwang Hee-Chan deu a vitória ao Wolverhampton na receção ao Newcastle, por 2-1, este sábado, em jogo da sétima jornada da Premier League inglesa.

O sul-coreano acertou uma boa sociedade com Raúl Jiménez, que fez as assistências para os dois golos, num jogo marcado também pelos protestos no golo dos visitantes, por alegada lesão de José Sá.

Aos 20 minutos, Jiménez encontrou espaço entre os defesas e Hwang Hee-Chan apareceu para rematar cruzado para o 1-0, fora do alcance do guarda-redes Karl Darlow.

Já em cima do intervalo, aos 41 minutos, o Newcastle empatou por Hendrick, num lance com protestos dos lobos, tudo porque José Sá ficou com queixas físicas após sair aos pés de um adversário. O guardião luso ainda se levantou agarrado ao ombro para tentar defender, mas em vão, como foram em vão os protestos.

Contudo, a dupla Jiménez/Hee-Chan voltaria a aparecer na segunda parte, aos 58 minutos, com assistência do mexicano para o sul-coreano fazer o 2-1, no resultado que conferiu a primeira vitória caseira de Bruno Lage na Premier League, depois de desaires com Tottenham, Manchester United e Brentford. O Wolverhampton chega aos nove pontos.

O 2-1 final, de Hwang Hee-Chan:

Em Stamford Bridge, o Chelsea agarrou a liderança isolada à condição, com 16 pontos, graças a um triunfo por 3-1 ante o Southampton. Chalobah (9m), Timo Werner (84m) e Chilwell (89m) fizeram os golos dos londrinos, que tinham sofrido o 1-1 aos 60 minutos num penálti de Ward-Prowse, jogador que foi expulso com vermelho direto ao minuto 77.

Nos outros jogos, o Leeds recebeu e venceu o Watfrd em Elland Road, por 1-0, graças a um golo de Diego Llorente, apontado aos 18 minutos de jogo.

Já o Burnley-Norwich, em Turf Moor, terminou como começou: 0-0 no marcador e um ponto para cada lado.

Ao início da tarde, já tinha havido empate a uma bola no Manchester United-Newcastle.

Às 17h30, há um Brighton-Arsenal.