Um jovem futebolista foi morto depois de uma discussão, durante um jogo de softbol, a que estava a assistir nas bancadas. Giancarlos Giameli Garcia del Cid, de 18 anos, foi morto com um tiro na cabeça depois de um homem ter utilizado uma arma de fogo durante uma rixa, num jogo local em Maria Chiquita Panamá, no início desta semana.

Os meios de comunicação social locais afirmaram que cinco outros homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 39 anos, foram feridos pelos tiros e levados para um hospital próximo. Mas a família de Garcia alegou, à imprensa local, que não havia ambulâncias suficientes para o levar.

A polícia disse que encontrou várias pessoas feridas e outras em estado de choque ao chegar ao local, tendo detido dois homens.

Garcia jogava como defesa-central na equipa Árabe Unido, em Colon. Fez também parte da equipa panamiana de sub-17 que disputou o Campeonato do Mundo do ano passado, na Indonésia. A federação do país e o clube enviaram condolências à equipa.