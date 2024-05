José Boto, diretor desportivo dos croatas do NK Osijek, escreveu uma mensagem nas redes sociais a agradecer todo o apoio que tem recebido da parte de dirigentes, autoridades e adeptos, depois do seu carro ter sido baleado, com sete tiros, numa altura em que estava fora do país.

Um incidente macabro que aconteceu apenas um dia depois do antigo diretor do Benfica ter deixado a Croácia para uma curta deslocação a Portugal.

«Gostaria de estender os meus sinceros agradecimentos pelo apoio esmagador que recebi após o recente incidente envolvendo o meu carro. A manifestação de preocupação e solidariedade, tanto do clube como dos nossos dedicados adeptos, tem sido verdadeiramente incrível e muito apreciada durante este período perturbador», começa por escrever José Boto.

O carro de Boto foi atingido por sete vezes no vidro fontal, no lado do condutor, mas o dirigente português não se deixa intimidar. «As vossas mensagens e gestos de apoio reafirmaram a minha crença na força e na unidade do nosso clube. É em momentos como este que o verdadeiro espírito do nosso clube transparece e estou profundamente grato por fazer parte dele», acrescentou.

Além de muitas mensagens anónimas, José Boto também recebeu apoio e assistência institucional da parte da Federação da Croácia e do próprio presidente da Câmara de Osijek. «O envolvimento e preocupação destas instituições foram cruciais, estou grato pela sua dedicação em garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos», acrescentou.

O caso está, agora, entregue à polícia. «Tenho plena confiança na polícia e na sua capacidade de investigar exaustivamente este assunto e levar os responsáveis à justiça. Acredito que resolverão esta situação rapidamente e garantirão a segurança de todos os envolvidos», destacou ainda José Boto.