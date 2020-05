O italiano Fabio Capello, que terminou a carreira de treinador principal em 2018, considerou que o antigo futebolista brasileiro Ronaldo Nazário, apesar de ter sido «o maior talento» que orientou, foi o elemento que mais problemas lhe causou num balneário.

«O maior talento que treinei foi Ronaldo [Nazário]. Ao mesmo tempo, foi o que mais problemas me criou no balneário. Fazia festas, qualquer coisa. Uma vez, Van Nistelrooy [ex-avançado holandês] disse-me: “mister, aqui no balneário cheira a álcool”», afirmou Capello, de 73 anos, em declarações ao canal italiano Sky Sport, em alusão à época 2006/2007, no Real Madrid.

«Quando Ronaldo saiu [ndr: para o Milan, em janeiro de 2007] começamos a vencer. Mas, se falarmos de talento, ele foi sem dúvida o maior», completou Capello, que foi campeão espanhol pelo Real Madrid nas duas épocas que passou no clube, em 1997 e 2007.