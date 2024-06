O jornal italiano Tutto Mercato publicou uma curta entrevista com o agente de Fábio Silva, Carlos Oliveira, que acusa o Wolverhampton de quebrar promessas ao jogador português.

Isto, em relação à temporada passada, em que o avançado dividiu-se entre o clube inglês, na primeira metade da época, e o Glasgow Rangers, na segunda, por empréstimo.

«A primeira parte da época não foi a melhor, o Fábio não jogou muito. O Wolverhampton tinha-nos feito promessas, por isso o Fábio estava disposto a ficar na equipa, mas as promessas foram quebradas. A segunda parte da época foi, no entanto, positiva. Apesar de não ter jogado no seu papel, Fábio colocou-se à disposição do treinador e da equipa, marcando golos e fazendo assistências», afirmou o agente.

Foram seis os golos marcados por Fábio Silva ao serviço do Rangers, somando uma assistência - diante do Benfica, na Liga Europa.

«Penso que é essencial que ele consiga estabilizar-se num clube onde sinta a confiança da direção e onde possa ter um bom tempo de jogo durante, pelo menos, duas épocas seguidas. Ainda é muito jovem, tem 21 anos e um potencial imenso, vai ter de trabalhar muito e manter-se concentrado nos seus objetivos. O avançado é um papel particular, muitos amadurecem com o tempo e é preciso paciência», avisou Carlos Oliveira.

O agente afirmou que Fábio Silva «pode tornar-se um dos melhores avançados da Europa» se encontrar o ambiente certo. Comparou-o ainda a Edinson Cavani ou Diego Forlán. O português tem contrato com o Wolverhampton até 2026.