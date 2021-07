O representante do futebolista do FC Porto Luis Díaz, Carlos Van Strahalen, admitiu que a cotação do extremo colombiano subiu depois da Copa América, mas que não há propostas concretas pelo atleta dos azuis e brancos oriundas de fora.

«Claramente, com a grande Copa América que fez o Luis, o interesse dos clubes aumentou, mas de momento nada concreto e o jogador continua a desfrutar das suas férias com a família e amigos», apontou Van Strahalen, em declarações ao jornal As na Colômbia, no final desta semana.

Díaz marcou quatro golos na Copa América, integrou o onze ideal e foi eleito o jogador revelação da prova, mas o agente diz que o acompanhamento do mundo do futebol a Luis Díaz já é prévio à participação na prova disputada no Brasil.

«Antes da Copa havia vários clubes a seguir, de perto, o processo do Luis, graças aos bons números que registou nas duas temporadas em Portugal. Não é um segredo que depois do torneio o interesse aumentou, mas foram só aproximações», explicou, respondendo ainda a um alegado interesse do Barcelona.

«Do Barcelona não sei nada de momento», concluiu.

Em duas épocas no FC Porto, Díaz leva 97 jogos e 25 golos apontados.