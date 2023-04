Serif Nhaga, jogador que passou pela formação do FC Porto, é a principal novidade nos convocados do PSG para o encontro contra o Angers, da 32.ª jornada da Ligue 1.



O lateral-esquerdo, de 17 anos, chegou em janeiro à capital francesa proveniente dos dragões e pode estrear-se, esta sexta-feira, pelo emblema parisiense.



Refira-se que Nhaga já tinha recebido elogios por parte do técnico do campeão gaulês, Christopher Galtier, em finais de março.



«É um jogador que chegou não faz muito tempo, canhoto, muito explosivo, potente, com uma boa qualidade técnica. Ele fez cinco treinos connosco. Não conhecia o passado dele, mas é um jogador jovem com qualidades específicas para a posição de lateral-esquerdo. É um bom jogador», referiu, na altura.



Com Danilo, Vitinha, mas sem o lesionado Renato, o PSG visita o terreno do Angers, esta sexta-feira. O pontapé de saída está agendado para as 20h00.



Os elogios de Galtier a Serif Nhaga: