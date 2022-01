Depois da recuperação de Jordi Alba e Dani Alves, o Barcelona tem mais dois casos de covid-19.

O recém-chegado Ferran Torres e o médio Pedri testaram positivo e já estão isolados do restante plantel, informaram os catalães.

O avançado ainda não pode ser inscrito pelo Barcelona e estaria de qualquer forma fora das opções de Xavi. Já Pedri estava prestes a voltar aos relvados depois de recuperar de lesão.

LATEST NEWS | Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz