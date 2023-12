Felipe Melo sempre foi conhecido pela sua garra e agressividade. Aos 40 anos, o médio brasileiro mantém essas características.

Basta ver a extraordinária recuperação que fez para travar o avançado sul-africano Percy Tau, do Al-Ahly, no jogo da meia-final do Mundial de Clubes.

O médio do Fluminense passa a ser o jogador de campo mais velho a atuar na competição. Só é superado por dois guarda-redes: Óscar Pérez, que jogou pelo Pachuca, do México, com 44 anos, em 2017, e o colega de equipa Fábio, que esta segunda-feira é titular na baliza do Fluminense e tem 43 anos.

Felipe Melo, uma ‘fera’!