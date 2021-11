Os portistas Luis Díaz, com um golo ao serviço da Colômbia, e Mehdi Taremi, com um golo na Liga dos Campeões, estão entre os onze nomeados para o prémio Puskás 2021. O benfiquista Valentino Lazaro também está nomeado com um golo marcado quando ainda representava o Borussia Mönchengladbach.

Temos, portanto, três jogadores da liga portuguesa entre os onze nomeados a suceder a Son Heung-min, jogador do Tottenham e da Coreia do Sul, que venceu a última edição deste prémio que distingue o melhor golo do ano.

O vencedor será decidido pelos votos de um júri internacional, composto por um painel de antigas lendas, bem como, com o mesmo peso, com os votos dos cibernautas registados no site da FIFA que podem votar no golo preferido até 17 de dezembro.

Os onze candidatos

Luis Díaz (Colômbia): golo no Brasil-Colômbia, na Copa América, a 23 de junho de 2021

Gauthier Hein (França): golo no Chamois Niortais-AJ Auxerre, na II liga francesa, a 10 de abril de 2021

Érik Lamela (Argentina): golo no Arsenal-Tottenham, na Premier League, a 14 de março de 2021

Valentino Lazaro (Áustria): golo no Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach, na Bundesliga, a 8 de novembro de 2020

Riyad Mahrez (Argélia): golo no Zimbabwe-Argélia, na qualificação para a CAN, a 16 de novembro de 2020

Sandra Owusu-Ansah (Gana): golo no Kumasi Sports Acadmy Ladies-Supreme Ladies, na liga feminina do Gana, a 8 de maio de 2021

Vangelis Pavlidis (Grécia): golo no Willem II-Fortuna Sittard, na liga holandesa, a 16 de maio de 2021

Daniela Sánchez (México): golo no Querétaro FC-Atlético de San Luis, liga feminina do México, a 16 de janeiro de 2021

Patrick Schick (Rep. Checa): golo no República Checa-Escócia, no Euro2020, a 14 de junho de 2021

Mehdi Taremi (Irão): golo no Chelsea-FC Porto, na Liga dos Campeões, a 13 de abril de 2021

Caroline Weir (Escócia): golo no Manchester City-Manchester United, na liga feminina inglesa, a 12 de fevereiro de 2021