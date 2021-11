A cerimónia da 65.ª Bola de Ouro realiza-se esta segunda-feira no Teatro Châtelet, em Paris, às 20:30 locais (19:30 em Lisboa). Os portugueses Rúben Dias, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo estão entre os 30 nomeados.

Nuno Mendes é um dos 10 candidatos a Troféu Kopa, prémio do France Football para o melhor jovem futebolista do ano.



As casas de apostas apontam Robert Lewandowski e Lionel Messi como os principais favoritos à conquista da Bola de Ouro. Para o avançado polaco, seria a primeira conquista do galardão. Já Messi é o recordista do troféu, que venceu por seis vezes.



A Bola de Ouro não foi entregue o ano passado, por decisão da revista, devido à pandemia de covid-19.



Confira a lista de 30 nomeados para a Bola de Ouro.