Não foi um sábado fácil para o Grimsby Town, na League Two inglesa, o quarto escalão do futebol inglês.

A equipa foi derrotada na deslocação ao Bradford City por 1-0, num jogo marcado pela cabeçada de Stefan Payne ao colega de equipa, o português Filipe Morais, que valeu o cartão vermelho ao primeiro.

O Bradford fez o único golo da partida aos 42 minutos e foi já a caminho dos balneários para o intervalo que, num desentendimento, Payne cabeceou Filipe Morais. O português acabou substituído ao intervalo e o inglês foi expulso pelo árbitro já à entrada das cabines.

«Eles tornaram a tarefa mais difícil do que o que ela já era. Eu virei-me, vi que eles estavam a ter um desentendimento, o que é normal, mas obviamente que foi muito além disso», disse o treinador do Grimsby, Paul Hurst, após o jogo, citado pelo Grimsby Telegraph.

Questionado se, após a atitude, Payne continuará a jogar pelo Grimsby, Paul Hurst apenas respondeu: «vai ser resolvido, isto é tudo o que posso dizer».

Filipe Morais, de 35 anos, cumpre a primeira época no Grimsby, numa carreira toda feita no Reino Unido. Jogou ainda nos ingleses do Chelsea, Crawley Town, Bolton, Bradford City, Stevenage, Oldham Athletic, Millwall e MK Dons, além dos escoceses do St. Johnstone, Inverness e Hibernian.

O desentendimento entre Payne e Filipe Morais: