O Flamengo, que partiu para a 26.ª ronda do campeonato brasileiro no segundo lugar, empatou no terreno do Goiás (1-1), caindo para a terceira posição, com uma desvantagem de nove pontos para o líder Palmeiras.

Com o ex-Benfica Everton no onze inicial, Dieguinho (80m) inaugurou o marcador para os anfitriões, mas Matheus França - que entrou aos 77m para o lugar de Cebolinha - garantiu um ponto ao conjunto rubro-negro a três minutos dos 90.

O Flamengo tem 45 pontos e foi ultrapassado pelo Internacional nesta jornada (46 pontos). Com 12 rondas por disputar, o Palmeiras de Abel Ferreira soma 54 pontos e está no topo da tabela.

O resumo da partida: